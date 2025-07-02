“غرفة جدة” ووزارة البلديات والإسكان تُنظمان ورشة عمل للتعريف بخدمة تأهيل مزودي خدمات المدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّمت غرفة جدة ممثلة بمجلس التطوير العمراني، اليوم, بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ورشة عمل بعنوان “التعريف بخدمة تأهيل مزودي خدمات المدن”, بهدف التعريف باشتراطات ومعايير تأهيل المكاتب الهندسية لتقديم الخدمات البلدية والإسكانية على منصة بلدي أعمال.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الرئيسية أبرزها التعريف بخدمة تأهيل مزودي خدمات المدن، والخدمات المستهدفة بالتأهيل والاشتراطات، والمعايير المعتمدة وآلية التقديم على الخدمة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين غرفة جدة والمؤسسات الحكومية، لتقديم برامج نوعية تواكب مستهدفات التحول الوطني وتدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة وتحقيق المصلحة المشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني.

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