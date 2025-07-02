شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء باستثناء السياحة والمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، 2.1%، على التوالي، أعقبهما قطاع مواد البناء بنسبة 1.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.3%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%.

وقفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%، ونمت قطاعات الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعا السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 70.6 مليون جنيه، 132.6 مليون جنيه، 143.6 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 211.1 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، 126.7 جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 13076 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة.