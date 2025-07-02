شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تواصل على مدار الساعة تجهيز سفن التغييز وفق الجداول الزمنية المخططة والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية عبر الموانئ المصرية، وتأمين استدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار الساعة تنفيذ برامج تجهيز سفن التغييز وتجهيزها وفق الجداول الزمنية المخططة عبر شركاتها الوطنية.

وكانت شركات قطاع البترول قد انتهت بالفعل وقبل المواعيد المخططة بالجداول الزمنية من كافة الأعمال والتجهيزات والاختبارات الفنية بالأرصفة البحرية بميناءي "سوميد" و"سونكر" بالعين السخنة استعدادا لاستقبال وحدات التغييز العائمة.

وفي هذا السياق، قام وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة ميدانية لميناء الدخيلة بالإسكندرية صباح اليوم ، حيث تفقد إتمام أعمال التجهيزات النهائية بوحدة التغييز العائمة "إنيرجيوس باور"، والتي شملت الانتهاء من كافة التعديلات الهندسية اللازمة قبل الموعد المحدد بالبرنامج الزمني، وذلك استعداداً لمغادرتها يوم 6 يوليو متوجهة إلى ميناء "سونكر" بالعين السخنة، تمهيدا لربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي وبدء اختبارات الأمن والسلامة وبدء التشغيل قبل الموعد المخطط بالجداول الزمنية.

وفي نفس الوقت يجري إتمام الخطوات النهائية لإتمام تجهيز وحدة التغييز العائمة "إنيرجيوس إسكيمو"، وذلك في أعقاب استقبال الوحدة بالمياه المصرية بتاريخ 7 يونيو الماضي قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية فور انتهاء مدة التعاقد الممتدة لعشر سنوات مع الجانب الأردني الشقيق. وفي ضوء التعديلات الهندسية التي تم تنفيذها على متن الوحدة وخاصة تحديث أنظمة التحكم والسلامة لتتماشى مع أحدث نظم السلامة والتحكم على الأرصفة البحرية المصرية، تقرر إجراء بعض الاختبارات التشغيلية الإضافية على تلك الأنظمة قبل بدء التشغيل الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام إضافية على الجدول الزمني المضغوط المحدد مسبقاً، وذلك حرصاً على ضمان أعلى معايير الأمان والسلامة خلال عمليات التغييز والضخ للشبكة، فضلا عن ضمان استمرارية عمل الوحدة دون الحاجة إلى أي توقفات بينية مستقبلية أو تعديلات لاحقة أثناء التشغيل، وذلك حرصاً على استقرار عمليات الضخ بالشبكة القومية للغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار، فمن المخطط أن تغادر وحدة التغييز العائمة "إنيرجيوس إسكيمو" ميناء العين السخنة يوم 5 يوليو متوجه إلى رصيف "سوميد" لإتمام أعمال الربط واختبارات السلامة والتوافق والتشغيل تمهيدا لدخولها الخدمة واستقبال شحنات الغاز المسال وضخها في الشبكة القومية للغاز.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، في ظل تقدم أعمال الخطة الخاصة بتأمين احتياجات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية، بما يدعم استدامة الإمدادات وعدم تأثرها بأي تحديات طارئة، كما تتقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بخالص الشكر لجميع الأطقم العاملة على مدار الساعة في مشروعات تجهيز الأرصفة ووحدات التغييز وربطها بالشبكة، والذين تجاوز عددهم 1600عامل وفني ومهندس من 14 شركة وجهة من الشركات الوطنية التابعة وكذلك جهات الاعتماد البحرية والهندسية الدولية ضمن مهام تجهيز وربط سفن التغييز بالموانئ المصرية.



