شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجارى الدولى ومدينة مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 536.057 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 153.509 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 237.749 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة عند 380.032 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 70.6 مليون جنيه، 132.6 مليون جنيه، 143.6 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 211.1 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، 126.7 جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 13076 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة.