شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 2 -7-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.537 جنيه للشراء.

13.598 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.653 جنيه للشراء.

13.597 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.653 جنيه للشراء.

13.571جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.535 جنيه للشراء.

13.574جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.62جنيه للشراء.

13.58جنيه للبيع.