شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025 يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 02 يوليو 2025 02:35 م
يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، وتراجع بالبنك المركزي المصري إلى 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار خلال التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
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