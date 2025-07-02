شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41.275 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 24 نحو 41.275 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.275 ريال

- عيار 22 سجل 37.850 ريال

- عيار 21 سجل 36.125 ريال

- عيار 18 سجل 30.950 ريال

- عيار 14 سجل 24.075 ريال

- عيار 12 سجل 20.650 ريال

- الاونصة 1283.975 ريال

- الجنيه الذهب 288.975 ريال

- الأونصة بالدولار 3336.34 دولار

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية، في الوقت الذي قيّموا فيه الموقف الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة، وساعد ضعف الدولار على دعم الذهب المُسعر بالعملة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع investing.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,337.12 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 3,346 دولارًا.

فيما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

واستقر سعر الفضة عند 36.06 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,352.50 دولارًا، بينما قفز البلاديوم بنسبة 1.3% ليصل إلى 1,114.16 دولارًا.



