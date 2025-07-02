ارتفاع الدولار أمام اليوان الصيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع الدولار أمام اليوان الصيني خلال تعاملات الأربعاء، بعد تراجعه بشدة أمس في السوق الصينية.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 7.1546 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 12 بيبًا، عن مستواه أمس وكان 7.1534 يوان لكل دولار بعد انخفاضه أمس 52 بيبًا.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، حسبما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط