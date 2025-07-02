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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 67.11 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية في ختام التعاملات اليوم، مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات الطلب الإيجابية والتعامل بحذر قبل اجتماع “أوبك+” بشأن سياسة الإنتاج لشهر أغسطس المقبل.
وصعد خام برنت (37) سنتًا بما يعادل (0.6%) إلى (67.11) دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (34) سنتًا، أو حوالي (0.5%)، إلى (65.45) دولارًا للبرميل.
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