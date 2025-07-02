شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-7- 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.500 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر دينار، مقارنة بسعر أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.675 دينار

- عيار 22 سجل 29.950 دينار

- عيار 21 سجل 28.575 دينار

- عيار 18 سجل 24.500 دينار

- عيار 14 سجل 19.050 دينار

- عيار 12 سجل 16.325 دينار

- الاونصة 1015.925 دينار

- الجنيه الذهب 228.650 دينار

- الأونصة بالدولار 3328.56 دولار



واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية، في الوقت الذي قيّموا فيه الموقف الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة. وساعد ضعف الدولار على دعم الذهب المُسعر بالعملة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع investing

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,337.12 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 3,346 دولارًا.

فيما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

واستقر سعر الفضة عند 36.06 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,352.50 دولارًا، بينما قفز البلاديوم بنسبة 1.3% ليصل إلى 1,114.16 دولارًا.