شكرا لقرائتكم خبر عن ناصف ساويرس يخسر قضية تحكيم لمشروع فى قطر ويغرم 28.7 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي-المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال ناصف ساويرس، عن صدور حكم من غرفة التجارة الدولية، في القضية التحكمية بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتحالف المكون من شركة أوبراسكون هوارتي لين، وكونتراك (قبرص) المحدودة، بشأن تنفيذ مشروع سدرة للطب في دولة قطر، بحكم بمبلغ إجمالي قدره 104.6 ليمون ريال قطري (ما يعادل 28.7 مليون دولار أمريكي) لصالح مؤسسة قطر.

وأصدرت هيئة التحكيم، حكمها في جميع الطلبات المقدمة من الطرفين باستثناء الفوائد والمصاريف القانونية، وفق إفصاح شركة أوراسكوم، للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

ويملك ناصف ساويرس حصة بشركة كونتراك (قبرص) المحدودة، والتي يساهم فيها التحالف بنسبة 45% من المشروع، ومن المقرر أن يراجع التحالف الحكم، للاتفاق على الإجراءات القانونية التالية.



أوراسكوم



