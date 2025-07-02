شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الاستقرار مع ترقب قرارات أوبك+ وارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت حركة العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات زيادة المعروض من كبار المنتجين الشهر المقبل وضعف الدولار الأمريكي.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن خام برنت صعد بمقدار سنتين فقط إلى 67.13 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 65.44 دولار للبرميل.

وتحرك خام برنت منذ 25 يونيو الماضي ضمن نطاق محدود بين 69.05 دولار كحد أقصى و66.34 دولار كحد أدنى، مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات فى منطقة الشرق الأوسط بعد التوصل لوقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وفيما يشكل ضغطا إضافيا على الأسعار، أفادت مصادر بأن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام بمقدار 680 ألف برميل الأسبوع الماضي، في وقت يتوقع فيه عادة تراجع المخزون خلال موسم الطلب الصيفي.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا"، إن "تحركات أسعار النفط اليوم تتأثر بتداخل عوامل متعددة، تشمل توقعات بزيادة إمدادات اوبك + وبيانات مخزونات مربكة من الولايات المتحدة، وغموض جيوسياسي، وعدم وضوح في السياسات الاقتصادية الكلية".

وأضافت أن الزيادات المخططة في إنتاج تحالف أوبك+، والذي يضم دول أوبك وحلفاءها وعلى رأسها روسيا، باتت مدرجة بالفعل في حسابات السوق، ومن غير المتوقع أن تحدث صدمة جديدة للأسواق في الوقت القريب.

وكان أربعة مصادر في أوبك+ قد صرحوا الأسبوع الماضي بأن التحالف يعتزم زيادة إنتاجه بنحو 411 ألف برميل يوميا خلال أغسطس، وهي زيادة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها لأشهر مايو ويونيو ويوليو.