شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.575 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.575 دينار

عيار 22 سجل 37.200 دينار

عيار 21 سجل 35.500 دينار

عيار 18 سجل 30.425 دينار

عيار 14 سجل 23.675 دينار

عيار 12 سجل 20.300 دينار

الاونصة 1262.025 دينار

الجنيه الذهب 284.025 دينار

الأونصة بالدولار 3356.46 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.