شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شركة مصرية تشارك فى معرض "ويبيكس كينيا الدولي" 12 إلى 14 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تشارك أكثر من 20 شركة مصرية في فعاليات معرض "ويبيكس كينيا الدولي للمياه والطاقة المتجددة والكهرباء"، المقرر عقده في نيروبي خلال نوفمبر 2025، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول شرق أفريقيا، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومكتب التمثيل التجاري المصري في كينيا.

وتستعرض الشركات المصرية مجموعة متنوعة من المنتجات الهندسية المتطورة، تشمل المعدات الكهربائية، الكابلات، مضخات المياه، أنظمة الري والصرف، مواسير المياه والكهرباء، وحلول معالجة وتحلية المياه، مما يعكس القدرات الصناعية المصرية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي تنظيم المعرض من "2Artfairs الدولية للمعارض والمؤتمرات" بالتعاون مع "Ikapamedia East Africa" بكينيا ، ويُعد المعرض منصة استراتيجية لعرض الصناعات المصرية المتخصصة أمام كبار المستثمرين والشركات من كينيا ودول الجوار الافريقى.

وتم عقد عدة لقاءات في العاصمة نيروبي مع مسؤولين من وزارات المياه والطاقة الكينية، إضافة إلى ممثلي هيئات رجال الأعمال والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والمياه، وذلك لضمان نجاح النسخة الخامسة من المعرض، والذي يُعد المعرض الرسمى والاكبر للكهرباء والطاقة و المياه فى كينيا و دول شرق أفريقيا.



