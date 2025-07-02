شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم بالأسواق العالمية ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عالميا بسبب جني الأرباح بعد صعود كبير أمس مدفوعاً بالطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة الأمريكية، واستجاب سعر الذهب في مصر لتحركات الأونصة العالمية ليتراجع عيار 21 وجميع الأعيرة الذهب بحوالي 20 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5291 جنيهًا

- عيار 21: 4630 جنيهًا

- عيار 18: 3968 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى منذ 3 جلسات عند 3342 دولار للأونصة

كما تحرك سعر الذهب بنسبة 0.9% عقب تسجيله أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، ليشهد دعم من الطلب على الملاذ الآمن قد يدفعه إلى تعويض معظم الخسائر التي سجلها الأسبوع الماضي بسبب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني.

يتزايد الطلب من قبل المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو.

فقد ارتفعت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لصفقات تجارية قبل الموعد النهائي الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل والخاص بتعليق تطبيق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا والذي بدأ في 2 أبريل، حيث لم تتوصل الولايات المتحدة إلا إلى اتفاقيتين تجاريتين حتى الآن مع الصين والمملكة المتحدة، وفق تحليل جولد بيليون.

وأعرب ترامب عن إحباطه من مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، في حين حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من إمكانية إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بكثير.

وتواجه الدول التي تفشل في التوصل إلى اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي إعادة فرض تعريفات جمركية متبادلة تصل إلى 50%.



