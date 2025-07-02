شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 02 يوليو 2025 10:12 ص
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري إلى 49.53 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.
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