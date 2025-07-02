شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة خلال الربع الثاني.. 97 مليار جنيه مكاسب سوقية في 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.18% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.76% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 96.9 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.307 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.6 مليار جنيه إلى 442.1 مليار جنيه بنسبة نمو 8.5%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.715 تريليون جنيه إلى 1.784 تريليون جنيه بنسبة نمو 4%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.9 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 29.7%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 3.86 تريليون جنيه خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، في حين بلغت كمية التداول نحو 110.81 مليار ورقة منفذة على 6.043 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.89 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 99.503 مليار ورقة منفذة على 5.962 مليون عملية خلال الربع الأول، واستحوذت الأسهم على 6.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.17%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 109.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 10.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 1.9 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 92.8 مليار جنيه، بحجم تداول 41.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.4 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 202.5 مليار جنيه بحجم تداول 51.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 4.2 مليون عملية.