شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 فى التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
49.41 جنيه للشراء
49.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
58.15 جنيه للشراء.
58.46 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
67.81 جنيه للشراء.
68.12 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
161.31 جنيه للشراء.
162.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم
13.13 جنيه للشراء.
13.20 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.44 جنيه للشراء.
13.48 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
12.54 جنيه للشراء.
13.58 جنيه للبيع.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
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