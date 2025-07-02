شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-7-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ294.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 392.75 ريال

عيار 22 سجل 360.00 ريال

عيار 21 سجل 343.50 ريال

عيار 18 سجل 294.50 ريال

عيار 14 سجل 229.00 ريال

عيار 12 سجل 196.25 ريال

الاونصة 12214.75 ريال

الجنيه الذهب 2749.00 ريال

الأونصة بالدولار 3356.46 دولار



شهد الذهب العالمى انخفاض للأسبوع الثانى على التوإلى وذلك فى ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين.