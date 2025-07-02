شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الفراولة تحقق 74 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من الفراولة ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالى الصادرات المصرية من الفراولة بنحو 74 مليون و447 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، بينما كانت نحو 65 مليون و353 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 9 ملايين دولار.

وجاءت صادرات مصر من الفراولة ضمن أهم الصادرات المصرية من صادرات السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و269 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بينما كانت نحو مليار و307 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024.

وحققت صادرات مصر الوطنية، ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات و615 مليون دولار، بينما كانت 3 مليارات و822 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت 792 مليون و549 ألف دولار.