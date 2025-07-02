شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ403 دراهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في السوق المحلية بدولة الإمارات، استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالى 403 دراهم إماراتية.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 403.00 درهم

عيار 22 سجل 373.00 درهم

عيار 21 سجل 357.50 درهم

عيار 18 سجل 306.50 درهم

عيار 14 سجل 237.25 درهم

عيار 12 سجل 203.25 درهم

الاونصة12534.75 درهم

الجنيه الذهب2860.00 درهم

الأونصة بالدولار3353.90 دولار



يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.