شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط الواحب توافرها فى المشرف المرافق للمعتمرين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هـ، مجموعة من القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة.

ويشترط في المشرف المرافق للمعتمرين ما يلى:

- أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة بالوزارة كموظف أو مدير سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة له في السياحة الدينية لا تقل عن ثلاث سنوات في أى شركة أخرى.

- سبق مرافقته لمجموعة معتمرين أو حجاج بوصفه مشرفًا بشركة أخرى أو مشرفاً مساعداً، وذلك لمرة واحدة على الأقل، أو أن يكون حاصلاً على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة فى هذا الشأن.

ويستثنى من ذلك حال كونه مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.

- أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.