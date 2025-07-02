شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ354 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 404.50 ريال

عيار 22 سجل 370.75 ريال

عيار 21 سجل 354.00 ريال

عيار 18 سجل 303.25 ريال

عيار 14 سجل 236.00 ريال

عيار 12 سجل 202.25 ريال

الاونصة 12580.00 ريال

الجنيه الذهب 2831.25 ريال

الأونصة بالدولار 3356.46 دولار



تترقب الأسواق عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.