الاقتصاد

سعر الدولار يسجل 49.41 جنيه للشراء من بنك مصر اليوم الأربعاء 2-7-2025

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سعر الدولار يسجل 49.41 جنيه للشراء من بنك مصر اليوم الأربعاء 2-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 ص

استقر  سعر الدولار  أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصرية، فى التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 2-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار.


و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك المركزى 49.38 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار  اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.41  جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.40  جنيه للشراء.
49.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.41  جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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