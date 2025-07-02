شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 49.41 جنيه للشراء من بنك مصر اليوم الأربعاء 2-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصرية، فى التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 2-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.



و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك المركزى 49.38 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.40 جنيه للشراء.

49.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.