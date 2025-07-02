شكرا لقرائتكم خبر عن ما دور التأمين فى تغطية مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الكربون في العقود الأخيرة أحد أهم عناصر التسعير في الأسواق البيئية، حيث يمثل وحدة قياس مركزية لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن البيئي، ومع تطور آليات "تسعير الكربون" (Carbon Pricing)، مثل ضرائب الكربون ونُظم التجارة في الانبعاثات، بدأت الأسواق العالمية تتعامل مع الكربون ليس فقط كمشكلة بيئية، بل أيضًا كسلعة اقتصادية لها قيمة سوقية قابلة للتداول، وأدى ذلك إلى نشوء سوق نشطة لما يُعرف بـ شهادات الكربون، التي تعكس الجهود المبذولة لخفض أو تعويض انبعاثات غازات الدفيئة، وتُستخدم كوسيلة لتحفيز الشركات والمشروعات على الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون.

ومع تطور أسواق الكربون، ظهرت مخاطر جديدة تتطلب حلولاً فعالة لإدارتها والحد من آثارها، ومنها: تقلب الأسعار، ومخاطر الإفصاح والمصداقية، ومخاطر مشروعات خفض الانبعاثات نفسها، بالإضافة إلى المخاطر التنظيمية والقانونية، وفي هذا السياق، يبرز قطاع التأمين كأداة استراتيجية لتوفير الحماية وتدعيم الثقة في هذه الأسواق، من خلال تصميم منتجات تأمينية مخصصة لتغطية هذه المخاطر المتنوعة.

وبحسب ما ذكرته نشرة اتحاد التأمين الأسبوعية يلعب قطاع التأمين دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ من خلال حلول مبتكرة، فمن خلال تبنى ممارسات مستدامة، لا تعالج شركات التأمين انبعاثاتها فحسب، بل تؤثر أيضاً على معايير الصناعة الأوسع نطاقًا. ويعد هذا التحول ضروريًا للانتقال إلى مستقبل أفضل لصناعة التأمين وتغير المناخ.

تستثمر شركات التأمين في شهادات الكربون كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق عوائد مالية ودعم الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شراء إحدى شركات إعادة التأمين السويسرية الكبرى مؤخراً لألف طن من شهادات إزالة الكربون من شركة «O.C.O Technology» لتعويض انبعاثاتها المتبقية، ويتلاءم هذا الاستثمار مع أهداف الشركة لتحقيق استدامة طويلة الأجل، حيث يعكس التزامها بدعم حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أجل مستقبل منخفض الكربون ومقاوم لتغير المناخ.

ويساعد حساب البصمة الكربونية لشركات التأمين على فهم مستويات انبعاثاتها الحالية وتحديد مجالات التحسين ومن خلال الاستخدام الفعال لشهادات الكربون وتشجيع الآخرين على القيام بذلك، تستطيع شركات التأمين أن تلعب دوراً نشطاً في تحقيق أهداف الاستدامة مع تحسين سمعتها المؤسسية.

ويمكن للتأمين أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف التالية:

- التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون.

- تطوير مشاريع تعويضات الكربون.

- العمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون.

- المساعدة في توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال تغطية مخاطرها.

- تمكين شركات التأمين من إجراء تقييم لأسعار مشاريع تعويضات الكربون وتقديم المشورة من جانب إدارة المخاطر للمؤمن له، مما يحد من مخاطر شركة التأمين.

دور التأمين في تغطية هذه المخاطر

يقدم التأمين مجموعة من المنتجات لتغطية المخاطر التي يمكن أن يواجهها مطورو المشاريع و مشترو الشهادات و منها:

1. تأمين المسؤولية المهنية/القانونية (Professional/Legal Liability):

يحمي الشركات ضد الدعاوى القضائية المتعلقة بعدم الامتثال أو الأخطاء في تقارير الكربون.

التغطية:

الأخطاء أو الإهمال في إعداد تقارير الكربون أو التحقق من الانبعاثات.

القضايا المرتبطة بفشل أطراف استشارية أو محاسبية في الالتزام بمعايير السوق.

الجهات المستفيدة:

المدققون، الجهات المصدّقة، المستشارون البيئيون.

2. تأمين الاحتيال أو الجريمة (Crime/Fraud Insurance):

يغطي الخسائر الناجمة عن تزوير شهادات أو حدوث اختلاس في منصات التداول.

التغطية:

التزوير أو التلاعب في شهادات الكربون.

الهجمات الإلكترونية على أنظمة تسجيل أو تداول الشهادات.

الجهات المستفيدة:

شركات التكنولوجيا البيئية، منصات تداول الكربون.

3. تأمين مخاطر السوق (Hedging solutions):

و يعتبر أدوات تأمين مالي أو مشتقات لتغطية تقلبات الأسعار (غالبًا من خلال عقود آجلة أو خيارات).

التغطية:

تقلّب أسعار شهادات الكربون بشكل مفاجئ في الأسواق الطوعية أو التنظيمية.

يُستخدم كأداة تحوط ضد خسائر محتملة.

غالبًا ما يتم ذلك عبر حلول مالية متقدمة أو عبر شركات تأمين متخصصة.

4. تأمين توقف المشروع (Project Failure/Performance Insurance):

يغطي الخسائر الناتجة عن فشل مشاريع تقليل الانبعاثات.

التغطية:

• فشل المشاريع (مثل إعادة التحريج، احتجاز الكربون) في تحقيق نتائج خفض الانبعاثات.

• انخفاض العوائد من بيع شهادات الكربون.

الجهات المستفيدة:

• المطورون والمستثمرون في مشاريع الكربون.

5. التأمين ضد تحقق طرف ثالث (Third-party Verification Insurance):

يحمي في حال فشل طرف ثالث في التحقق من صحة مشاريع تقليل الكربون.

6. تأمين السمعة (Reputation Risk Insurance):

التغطية:

الأضرار المالية الناتجة عن فقدان الثقة من قبل المستثمرين أو المجتمع بسبب فضيحة تتعلق بالكربون.

تراجع قيمة العلامة التجارية نتيجة انتقادات بيئية.

7. تأمين الإلغاء التنظيمي أو التغييرات التشريعية (Regulatory Change Insurance)

التغطية:

الخسائر الناتجة عن تغييرات مفاجئة في القوانين أو الأنظمة المتعلقة بالكربون.

إلغاء أهلية مشاريع قائمة أو شهادات صادرة.

الجهات المستفيدة:

الشركات الكبرى العاملة ضمن آليات خفض الانبعاثات أو المتاجرة بشهادات الكربون

8. تأمين المسؤولية البيئية (Environmental Liability Insurance)

التغطية:

الأضرار البيئية الناجمة عن مشروعات خفض الكربون.

الدعاوى القانونية نتيجة فشل الالتزام بمعايير الاستدامة أو تجاوز الانبعاثات.

الجهات المستفيدة:

مشغلو المشاريع، المطورون، المستثمرون في أسواق الكربون

تجارب دولية في استخدام التأمين لدعم سوق الكربون

شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل العديد من الدول والجهات الفاعلة في أسواق الكربون بتوفير تغطيات تأمينية متخصصة تعزز موثوقية هذه الأسواق وتحدّ من المخاطر المصاحبة لتداول شهادات الكربون أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بها. وقد ساهم هذا التوجه في ترسيخ قناعة عالمية بدور التأمين كأداة مالية مساندة للمناخ. وفيما يلي استعراض لأبرز التجارب الدولية:



1. الاتحاد الأوروبي (EU ETS): تجربة تنظيمية وتأمينية رائدة

يُعتبر نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS) من أكبر الأسواق الكربونية المنظمة في العالم. ومع تعقيد البنية التنظيمية، بدأت شركات التأمين الأوروبية بتقديم منتجات لتغطية عدد من المخاطر مثل:

• مخاطر الامتثال (Compliance Risks): وهي المخاطر المرتبطة بعدم التزام الشركات بحصص الانبعاثات المقررة، وقد تم تصميم وثائق تأمين تغطي الغرامات أو الخسائر الناتجة عن ذلك.

• التأمين ضد تقلب الأسعار: قدمت بعض شركات التأمين والوساطة أدوات مشتقة تغطي تقلبات أسعار الكربون في السوق المنظمة.

كما شجّعت المفوضية الأوروبية شركات التأمين على تطوير منتجات تدعم مشروعات خفض الانبعاثات ضمن "آلية التنمية النظيفة (CDM)"، خاصة تلك المنفذة في الدول النامية.



2. أستراليا: دور تأمين المشاريع الكربونية الطوعية

في أستراليا، حيث يُعتبر سوق الكربون الطوعي نشطًا نسبيًا، برز دور التأمين في تغطية مشاريع خفض الانبعاثات خاصة في القطاع الزراعي وإعادة التشجير. من أبرز الأمثلة:

• وثائق تأمين أداء المشروع (Performance Insurance) التي توفر تغطية في حال فشل المشروع في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

• وجود شراكات بين شركات التأمين الزراعي وهيئات البيئة لتطوير تغطيات تحفيزية لمزارعين يشاركون في برامج "الكربون الزراعي".



3. كاليفورنيا (الولايات المتحدة): الدمج بين المناخ والتأمين

تمتلك ولاية كاليفورنيا أحد أنشط أنظمة تداول الكربون في الولايات المتحدة، وتُعد من المناطق الرائدة في دمج أدوات التمويل المناخي مع خدمات التأمين. و من التجارب المميزة:

• تقديم شركات إعادة التأمين العالمية مثل سويس ري تغطيات مخصصة للمخاطر المرتبطة بانبعاثات المشروعات.

• التعاون مع بنوك التنمية المحلية لتوفير ضمانات تأمينية للمستثمرين في سوق الكربون، وخاصة في مشروعات الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية.



4. دول جنوب شرق آسيا: مبادرات حديثة نحو تأمين الكربون

في كل من سنغافورة وإندونيسيا، التي تسعى إلى تطوير أسواق كربون طوعية نشطة، ظهرت مبادرات مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص لتقديم تغطيات تأمينية للمشروعات البيئية. ومن الأمثلة:

• تغطية مخاطر النزاهة البيئية (Environmental Integrity) لضمان أن خفض الانبعاثات حقيقي وقابل للتحقق.

• استخدام التأمين كأداة لتعزيز الثقة في شهادات الكربون المعتمدة من برامج مثل Verra وGold Standard.

5. شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية

• تعد شركتا سويس ري و ميونيخ ري من أبرز الشركات التي طورت منتجات تأمينية مرتبطة بالكربون. و تشمل التغطيات التي قدمتها:

تأمين ضد تقلب أسعار الكربون.

تأمين استقرار العوائد لمطوري مشاريع خفض الانبعاثات.

إعادة تأمين المشاريع ذات العلاقة بالأرصدة الكربونية.



