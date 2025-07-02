شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 في مصر مع تسجيل حالة من الاستقرار النسبي خلال مستهل تعاملات اليوم، وسط حالة من القلق تسود الأسواق العالمية بشأن مصير المفاوضات التجارية الأمريكية قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو المقبل لفرض رسوم جمركية جديدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

وعالميًا، سجّل سعر أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.1% ليصل إلى 3342 دولارًا، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أيام، بعد أن افتتح التداول عند 3303 دولارات ويتداول حاليًا قرب 3340 دولارًا.

وكان الذهب قد أنهى تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.9% بعد أن لامس أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مدفوعًا بزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل ترقّب الأسواق لأي تحركات مفاجئة في الملف التجاري العالمي، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والذي كان قد ضغط على الأسعار الأسبوع الماضي.

ويتجه المستثمرون حاليًا نحو الذهب وسط تصاعد المخاوف من فرض رسوم جمركية متبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، قبل انتهاء فترة التعليق المؤقت التي بدأت في 2 أبريل الماضي وتمتد لـ90 يومًا.

حتى الآن، لم تبرم الولايات المتحدة سوى اتفاقيتين فقط مع كل من الصين والمملكة المتحدة، وفقًا لتحليل السوق وفي المقابل، حذّر وزير الخزانة الأمريكي من احتمال فرض تعريفات أعلى، بينما عبّر الرئيس ترامب عن استيائه من مسار المفاوضات الجارية مع اليابان.