شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص 15900 سيارة بمنفذ السلوم ونويبع 2006 سيارات و549 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن المنفذ التي سجلت أعلي تأمين اجباري وترخيص للسيارات هو منفذ السلوم بواقع 15900 سيارة .

وجاء في المركز الثاني منفذ نويبع بواقع 2006 سيارة، أما منفذ سفاجا فقد سجل ترخيص و تأمين حوالي 1370، وأخيرا منفذ القاهرة حصد المركز الرابع بواقع 549سيارة

يذكر أن تقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري والاهرام قد اوضحا ان وحدة مرور القاهرة الجديدة حصدت المركز الاول علي مستوي وحدات المرور الاعلي ترخيصا وتأمينا وذلك بواقع 2114 سيارة ، ثم جاءت وحدة مرور مدينة نصر بواقع 1487 سيارة ثم حدائق الاهرام 1415 ثم وحدة مرور فيصل بواقع 1334 سيارة ثم وحدة مرور أكتوبر بواقع 1400 سيارة .

جديربالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر ابريل 2025 قد اوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37235 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2202 مركبة موديل 2022و1489مركبة موديل2023 و5022مركبة موديل 2024 و28330مركبه موديل 2025 و192 مركبه موديل 2026

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14148سيارة ملاكي من بينها 235سيارة موديل 2022 و242 سيارات موديل 2023 و1941 موديل 2024 و11302موديل 2025 و188 موديل 2026

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19961 من بينها 1809 دراجة موديل 2022 و 910 دراجه نارية موديل 2023 و 2804 موديل 2024 و 14438موديل 2025

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1881سيارة من بينها 53 سيارة موديل 2022 و 68 سيارة نقل موديل 2023 و176 سيارة موديل 2024 و 14438 موديل 2025