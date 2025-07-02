شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 1- 7- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 1-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بنك قناة السويس، وبي انفستمنتس القابضة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ووثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وكونتكت المالية القابضة.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.2 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.34%، والعرب على 3.38%، واستحوذت المؤسسات على 30.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.25%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 229.7 مليون جنيه، 456.7 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 639 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 4.1 جنيه، 15.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 131 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 5500 سهم، 6570 سهم، 280 ألف سهم، 100 ألف سهم، 4258 سهمًا، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والعربية للمحابس، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة عدد 5 آلاف سهم، 1.1 مليون سهم، 4236 سهمًا، 10 ملايين سهم، 34.4 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 2 مليون سهم، 34.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 20 ألف سهم، 606.7 ألف سهم، على التوالي.

صفقات

أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 9.5 مليون سهم بسعر 19.9 جنيه بقيمة إجمالية 189.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.65% إلى 4.667%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة العربية للمحابس، عن بيع المساهم طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي عدد 2.2 مليون سهم بمتوسط سعر 4.17 جنيه بقيمة إجمالية 9.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 11.237% إلى 8.31%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، وحققت شركة الخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، إيرادات نشاط بلغت 60.5 مليون دولار خلال الفترة المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 56.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8%، وبلغ الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 32.2 مليون دولار مقارنة بـ38.2 مليون دولار نسبة انخفاض 16%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي الربح بعد الضريبة بلغ 111.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2025 مقابل 106 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ابن سينا فارما

أعلنت شركة ابن سينا فارما، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد تقرير المقيم العقاري لأرض ومبنى الهرم (الإداري/السكني)، وتقرير مراقب الحسابات وبلغت القيمة 392.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد أصول (أجهزة/أثاث) بقيمة 12.4 مليون جنيه، كما وافق مجلس الإدارة على توقيع وعد البيع مع أحد المستثمرين بقيمة 402 مليون جنيه على أن يقوم المستثمر بسداد عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض ومبنى الهرم.