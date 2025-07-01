شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بنك قناة السويس، وبي انفستمنتس القابضة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ووثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وكونتكت المالية القابضة.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.2 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.34%، والعرب على 3.38%، واستحوذت المؤسسات على 30.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.25%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 229.7 مليون جنيه، 456.7 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 639 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 4.1 جنيه، 15.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 131 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.623 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 1.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 32 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 20%.

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 4.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.89%.

- العريبة لحليج الأقطان بسعر إغلاق 9.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.96%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 22.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.87%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 290.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.47%.