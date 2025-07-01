شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5257 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3942 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.