الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4650 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4650 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 08:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم


عيار 24: 5257 جنيهًا
- عيار 21: 4650 جنيهًا
- عيار 18: 3942 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا
 

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً


وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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