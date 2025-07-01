شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:21 م
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1-7-2025.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك المركزى 49.38 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.
49.40 جنيه للشراء.
49.50 جنيه للبيع.
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.
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