الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:21 م

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك المركزى 49.38 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41  جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.40  جنيه للشراء.
49.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.41  جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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