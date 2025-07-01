شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 62.5% من تعاملات البورصة خلال الربع الثانى من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الربع الثاني من عام 2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو)، بقيمة تداول بلغت 51.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 9.6%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 44.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.2%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 40.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 37.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7%، وفي المركز الخامس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 33.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء في المركز السادس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 29.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 28.2 مليار جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 25 مليار جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 23.6 مليار جنيه، و22.9 مليار جنيه، بنسبة 4.4%، 4.3%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.13% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.

