شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 34.1 مليون سهم بشركة سيراميك الجوهرة إلى ملكية رجل الأعمال أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إفصاحات البورصة، عن نقل ملكية 34.1 مليون سهم بشركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) من شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار (مجموعة عز الصناعية) إلى رجل الأعمال أحمد عز، بمتوسط سعر 24 جنيهًا بقيمة إجمالية 817.9 مليون جنيه، لترتفع ملكيته من 0.008% إلى 63.897%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 9.5 مليون سهم بسعر 19.9 جنيه بقيمة إجمالية 189.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.65% إلى 4.667%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 5500 سهم، 6570 سهم، 280 ألف سهم، 100 ألف سهم، 4258 سهمًا، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والعربية للمحابس، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة عدد 5 آلاف سهم، 1.1 مليون سهم، 4236 سهمًا، 10 ملايين سهم، 34.4 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 2 مليون سهم، 34.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 20 ألف سهم، 606.7 ألف سهم، على التوالي.