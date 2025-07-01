شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء يصدر قرارا بمنح العاملين علاوة دورية بنسبة 15% والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، قرارا بمنح العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 15%، من الأجور الأساسية في 2025/6/30 وبحد أدنى 150 جنيه شهرياً على أن يتم ضمها للأجر الأساسي اعتباراً من الأول من يوليو 2025 وبمراعاة الضوابط الواردة بلائحة نظام العاملين.

كما تضمن القرار زيادة الحافز الإضافي المقرر للعاملين بالقرار رقم (14) لسنة 2024 شهرياً بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه وبعد جزء من الأجر المتغير ولا يضم للأجر الأساسي ويستفيد من هذا الحافز من يعين من العاملين بعد هذا التاريخ.







