شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 1 -7-2025.. أخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.537 جنيه للشراء.

13.598 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.653 جنيه للشراء.

13.597 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.653 جنيه للشراء.

13.579 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.541 جنيه للشراء.

13.579 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.62 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.