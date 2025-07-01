مركز “إنفاذ” يُشرف على (55) مزادًا لبيع (433) أصلًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة (55) مزادًا علنيًا، بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع (433) أصلًا في (12) منطقة من مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من (1 ـ 15) يوليو 2025م.

وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث يُنظَّم (11) مزادًا في منطقة الرياض لعرض (78) أصلًا، و(16) مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض (138) فرصة، و(3) مزادات في منطقة المدينة المنورة لعرض (13) أصلًا، و(5) مزادات في منطقة القصيم لعرض (58) أصلًا، و(11) مزادًا في المنطقة الشرقية لعرض (55) فرصة، ومزاد في منطقة جازان لعرض (7) فرص، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض فرصة، ومزادان بمنطقة عسير لعرض (34) فرصة، ومزادان بمنطقة حائل لعرض (21) فرصة، وأخيرًا يُقام مزاد في كل من منطقة الجوف لعرض (12) فرصة، ومنطقة الباحة لعرض (15) فرصة، ومنطقة الحدود الشمالية لعرض فرصة.

وأشار “إنفاذ” إلى أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات في موقعه الإلكتروني www.infath.gov.sa.

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