النفط يصعد مع ترقب قرار أوبك+ ومحادثات التجارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، مع ترقب المستثمرين على تقييم التوقعات بإعلان أوبك+ في اجتماع المجموعة المقبل، وكذلك مفاوضات التجارة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (54) سنتًا بما يعادل (0.8) بالمئة إلى (67.28) دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (56) سنتًا أو (0.9) بالمئة إلى (65.67) دولارًا للبرميل.

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