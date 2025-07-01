“التجارة الخارجية” ترأس الفريق التفاوضي السعودي المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج واليابان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ترأس الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً في وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، وفد المملكة المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان، في العاصمة اليابانية طوكيو من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م.

ويعمل الفريق التفاوضي على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية.

ويتكون الفريق التفاوضي من (9) فرق فنية “السلع، والخدمات، والاستثمار، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وقواعد المنشأ، والتقييم الاقتصادي”، وتعمل هذه الفرق التي تشارك بعضويتها (46) جهة حكومية على إعداد وتنسيق المواقف التفاوضية للمملكة والمرئيات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي في هذا الشأن.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان خلال عام 2024م نحو (36) مليار دولار، وجاءت المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، وجاءت السيارات وأجزاؤها, وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها, أبرز السلع اليابانية المستوردة، وبلغت صادرات المملكة نحو (28) مليار دولار، وسجلت الواردات نحو (8) مليارات دولار.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفّاعلة في عدد من المنظمات الدولية, لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

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