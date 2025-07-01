مجموعة صافولا تعلن عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اليوم مجموعة صافولا (”صافولا“ أو ”المجموعة“)، شركة استراتيجية استثمارية رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إجراء تغيير في قيادتها التنفيذية نحو مزيدٍ من التقدم في سياسة تحولها الاستراتيجي.

حيث وافق مجلس إدارتها على استقالة الأستاذ وليد خالد فطاني من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة صافولا، اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2025م، بناء على اتفاق مشترك كجزء من مراحل تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي للمجموعة التي تهدف إلى التركيز على قطاع الأغذية وذلك بعد مسيرة عمل ناجحة تميزت بإنجازات استراتيجية هامة شملت إصدار حقوق أولوية بقيمة 6.0 مليار ريال سعودي لتعزيز المركز المالي للمجموعة بالإضافة إلى توزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي على مساهميها.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره للأستاذ وليد على قيادته والتزامه ومساهماته في مسيرة التحول في صافولا. وتماشياً مع استراتيجية التحول، قرر مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - الموافقة على تعيين الأستاذ سامح محمود حسن رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة صافولا، حيث يشغل الأستاذ سامح حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية (المملوكة بالكامل لمجموعة صافولا) وذلك منذ ديسمبر 2018م، وهو قيادي متمرس في قطاع السلع الاستهلاكية السريعة الحركة (FMCG)، ويتمتع بسنوات من الخبرة الممتدة في القيادة والإدارة لشركات إقليمية وعالمية بارزة. وقد شغل قبل توليه منصبه الحالي مناصب رفيعة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في مجموعة الفيصلية، والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة باسمح للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقلده عدد من المناصب الدولية لما يقارب 20 عاماً في شركة بروكتر آند جامبل. كما يشغل عضوية مجالس إدارات مختلفة، مما يعكس خبرته الواسعة في هذا القطاع وقيادته الاستراتيجية.

ويعكس هذا التغيير في القيادة التطور المستمر الذي تشهده المجموعة، واضعة شركة صافولا للأغذية محور طموحاتها المستقبلية للنمو. وفي حين سيظل قطاع الأغذية الركيزة الرئيسية لعمليات المجموعة في المرحلة المقبلة، ستستمر صافولا بالتزامها بإدارة أصول محافظها الأخرى وتعظيم القيمة للمساهمين من هذه الأصول وغيرها من الأصول غير الرئيسية. وستواصل صافولا، كما تم الإعلان عنه في فبراير 2024م، استكشاف الفرص الاستراتيجية لتحرير القيمة من هذه الأصول لصالح مساهميها، بما في ذلك الإدراجات المحتملة أو الشراكات أو سبل تعظيم القيمة للمساهمين، وذلك رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات العلاقة.

وقد علق الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا، قائلاً: ”إن تعيين الأستاذ سامح حسن يمثل مرحلة جديدة في مسيرة صافولا، حيث نركز جهودنا على بناء مجموعة متكاملة ومتطورة في قطاع الأغذية ذات طموحات إقليمية وعالمية. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أشكر الأستاذ وليد على قيادته ومساهماته. ومع وجود الأستاذ سامح على دفة قيادة الشركة، فإن صافولا تعد في وضع جيد لتسريع نموها في قطاع الأغذية مع الاستمرار في إدارة محفظتها الأوسع نطاقاً بطريقة تحقق أقصى قيمة ممكنة".

وبدوره علق الأستاذ وليد خالد فطاني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا: " لقد كان لي شرف قيادة صافولا خلال هذه الفترة الانتقالية. وإنني فخور بما أنجزناه معاً - بدءاً من تنفيذ صفقات معززة للقيمة للمساهمين وصولاً إلى إرساء أسس مستقبل صافولا كشركة قابضة من خلال صافولا للأغذية كنقطة انطلاق لطموحات نموها المستقبلية. وإنني على ثقة بأن الأستاذ سامح حسن سيواصل هذا الزخم وسيرتقي بالمجموعة إلى مستويات أعلى بمشيئة الله".

من جانبه قال الأستاذ سامح حسن، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة صافولا: ” إنه لشرف لي أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في هذا الوقت المفصلي. وسوف نواصل البناء على إرث صافولا الممتد ونقاط قوتها، ودفع عجلة النمو المستدام في قطاع الأغذية. وبهذا الخصوص، فإنني أتطلع إلى العمل عن قرب مع مجلس الإدارة وفريق العمل في الشركة لتحقيق المرحلة التالية من استراتيجيتنا بإذن الله“.

نبذة عن مجموعة صافولا.

تأسست مجموعة صافولا في العام 1979م، وهي شركة مساهمة (مدرجة في السوق المالية) وتُعد مجموعة استثمارية إستراتيجية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية وتجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنتج وتصدِّر شركة صافولا للأغذية، التي تمثل أعمالها الرئيسية، مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بما في ذلك زيوت الطعام (مثل العلامات التجارية عافية، شمس، العربي) ونشاط السكر (معروف بعلامته التجارية سكر الأسرة) ونشاط المعكرونة (معروف بعلامتيه التجاريتين الملكة، وايطاليانو)، هذا بجانب نشاط المكسرات والتوابل (بايارا وعافية) والوجبات الخفيفة وعدد من العلامات التجارية من السمن النباتي إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. كما تمتلك المجموعة أيضاً شركة بنده للتجزئة، وهي واحدة من أكبر سلاسل متاجر وأسواق التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتمتلك حصصاً استراتيجية في شركات أخرى مثل شركة هرفي للخدمات الغذائية والكبير للأغذية المجمدة.