شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل تراجعه اليوم الثلاثاء 1-7-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار الثلاثاء 1-7-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث تراجع بالبنك المركزى المصري إلى 49.53 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى إلى 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.4 جنيه للشراء.

49.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.4 جنيه للشراء.

49.5 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.42 جنيه للشراء.

49.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.4 جنيه للشراء.

49.5 جنيه للبيع.