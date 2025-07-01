شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات أجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 32684 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 40589 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 14691 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 9909 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 13391 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3408 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 12703 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بنك قناة السويس، وبي انفستمنتس القابضة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ووثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وكونتكت المالية القابضة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 5500 سهم، 6570 سهم، 280 ألف سهم، 100 ألف سهم، 4258 سهمًا، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والعربية للمحابس، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة عدد 5 آلاف سهم، 1.1 مليون سهم، 4236 سهمًا، 10 ملايين سهم، 34.4 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 2 مليون سهم، 34.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 20 ألف سهم، 606.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 9.5 مليون سهم بسعر 19.9 جنيه بقيمة إجمالية 189.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.65% إلى 4.667%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، وحققت شركة الخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، إيرادات نشاط بلغت 60.5 مليون دولار خلال الفترة المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 56.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8%، وبلغ الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 32.2 مليون دولار مقارنة بـ38.2 مليون دولار نسبة انخفاض 16%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي الربح بعد الضريبة بلغ 111.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2025 مقابل 106 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في سياق آخر أعلنت شركة ابن سينا فارما، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد تقرير المقيم العقاري لأرض ومبنى الهرم (الإداري/السكني)، وتقرير مراقب الحسابات وبلغت القيمة 392.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد أصول (أجهزة/أثاث) بقيمة 12.4 مليون جنيه، كما وافق مجلس الإدارة على توقيع وعد البيع مع أحد المستثمرين بقيمة 402 مليون جنيه على أن يقوم المستثمر بسداد عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض ومبنى الهرم.