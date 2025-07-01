شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 1 -7-2025 منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.578 جنيه للشراء.

13.639 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.689 جنيه للشراء.

13.636 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.689 جنيه للشراء.

13.607 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.571 جنيه للشراء.

13.62 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.68 جنيه للشراء.

13.62 جنيه للبيع.