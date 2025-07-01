شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر الأجنبية.. وميريت بـ105 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن السجائر الأجنبية شهدت ارتفاعاً بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة.

ارتفاع أسعار السجائر في مصر.. ميريت تصل إلى 105 جنيهات ومارلبورو 97 جنيهًا

وأشار إلى أن سعر سجائر ميريت ارتفع لـ105 جنيهات للعلبة، وسعر سجائر مارلبورو ارتفع لـ97 جنيها للعلبة، فيما ارتفع سعر سجائر مارلبورو كرافتد لـ 79 جنيها، وارتفع سعر سجائر ال اند ام لـ76 جنيها.

فيليب موريس ترفع أسعار منتجات التبغ المسخن بعد تطبيق القيمة المضافة

وأوضح إمبابي أنه بحسب الأسعار الجديدة لشركة فيليب موريس فقد بلغ سعر منتجات التبغ المسخن ومنها هايتي ارتفع لـ69 جنيها، وارتفع سعر تيريا لـ 76 جنيها، كما ارتفع سعر تيريا كابسول لـ80 جنيها.

يشار أن متوسط الزيادة يصل لنحو 12‎%‎ بعد تطبيق قانون القيمة المضافة .