شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعد فيديو حول ردود أفعال المواطنين عن سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدّت وزارة الإسكان، فيديو، حول مشروع سكن لكل المصريين، وردود أفعال المواطنين عن المشروع بعد الاستلام.

وتأتى المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" فى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، حيث تعتمد سياسة وزارة الإسكان فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع وخصوصا متوسطى ومحدودى الدخل.

وتهدف المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" إلى تطبيق مفهوم جودة الحياة، من خلال توفير مقومات السكن الملائم الذى تتوافر به المسطحات الخضراء والمتنزهات، والخصوصية، والخدمات، وتقل معه نسبة التلوث والضوضاء من خلال التخطيط الجيد للخدمات والحرف والأنشطة التجارية بهدف توفير سبل الراحة للمواطنين.