شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.750 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.750 دينار

- عيار 22 سجل 30.000 دينار

- عيار 21 سجل 28.650 دينار

- عيار 18 سجل 24.550 دينار

- عيار 14 سجل 19.100 دينار

- عيار 12 سجل 16.375 دينار

- الاونصة 1018.350 دينار

- الجنيه الذهب 229.175 دينار

- الأونصة بالدولار3331.19 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



