الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.650 دينار

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.650 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.750 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.750 دينار
- عيار 22 سجل 30.000 دينار
- عيار 21 سجل 28.650 دينار
- عيار 18 سجل 24.550 دينار
- عيار 14 سجل 19.100 دينار
- عيار 12 سجل 16.375 دينار
- الاونصة 1018.350 دينار
- الجنيه الذهب 229.175 دينار
- الأونصة بالدولار3331.19 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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