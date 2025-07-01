شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمي يرتفع 1.1%.. والجنيه الذهب يقفز بمصر إلى 36,800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدفوعاً بالطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة الأمريكية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو، في حين قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5257 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3942 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى منذ 3 جلسات عند 3342 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3303 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3340 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.9% عقب تسجيله أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، ليشهد دعم من الطلب على الملاذ الآمن قد يدفعه إلى تعويض معظم الخسائر التي سجلها الأسبوع الماضي بسبب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني.

ويتزايد الطلب من قبل المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو.

وارتفعت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لصفقات تجارية قبل الموعد النهائي الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل والخاص بتعليق تطبيق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا والذي بدأ في 2 أبريل، حيث لم تتوصل الولايات المتحدة إلا إلى اتفاقيتين تجاريتين حتى الآن مع الصين والمملكة المتحدة، وفق تحليل جولد بيليون.

وأعرب ترامب يوم الاثنين عن إحباطه من مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، في حين حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من إمكانية إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بكثير، وتواجه الدول التي تفشل في التوصل إلى اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي إعادة فرض تعريفات جمركية متبادلة تصل إلى 50%.