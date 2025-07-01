شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على عدة طلبات استحواذ على تركزات اقتصادية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرار لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز، والخاص بالموافقة على طلبات التركز الاقتصادي.

ووافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة باين كابيتال إنفستورس إل إل سي وشركة مبادلة إنفستمنت كومباني بي جي إس سي على نسبة 100% من أسهم شركة أبليونا توب كو جي إم بي أتش، مما يخول لشركة باين كابيتال إنفستورس إل إل سي التحكم الفردي في الشخص المستهدف، ويخول لشركة مبادلة إنفستمنت كومباني بي جي إس سي التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 29 مايو 2025.

وتضمنت الطلبات الموافقة على طلب استحواذ شركة لويس دريفوس سويس إس إيه على قطاعات مكونات الأداء الغذائي والمكونات الصحية والمحللات البروتينية والتغذية الحيوانية لشركة بي أيه إس إف إس إيه ، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم بشكل فردي في النشاط المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 11 يونيو 2025، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المقدم من مجموعة الأهلي للتنمية العقارية – صبور بشأن استحواذها على نسبة 60% من أسهم شركة انسباير لخدمات المرافق – انسباير، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 2 يونيو 2025.

والموافقة على الطلب المقدم من شركة فيرونجا أفريكا فند 1 بشأن استحواذها من خلال شركة فيرونجا هيليكس ليمتد على نسبة تتراوح من 10% إلى20% من أسهم شركة تريكيرا بي في، مما يخول لها القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 2 يونيو 2025.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.