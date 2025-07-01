شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025 أمام الجنيه، في منتصف التعاملات المسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.07 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 58.19 جنيه للشراء، و58.55 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 58.19 جنيه للشراء، و58.55 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

58.07 جنيه للشراء.

58.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

58.19 جنيه للشراء.

58.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

58.19 جنيه للشراء.

58.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

58.19 جنيه للشراء.

58.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.23 جنيه للشراء.

58.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.37 جنيه للشراء.

58.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

58.19 جنيه للشراء.

58.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.35 جنيه للشراء.

58.62 جنيه للبيع.