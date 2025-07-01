الاقتصاد

علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025

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  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 1/9
  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 2/9
  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 3/9
  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 4/9
  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 5/9
  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 6/9
  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 7/9
  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 8/9
  • علي هامش افتتاح الفرع الثالث من سبينيس بالغردقة :مهند عدلي: افتتاح 5 فروع أخري حتي نهاية 2025 9/9

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القاهرة - سامية سيد - ـ رؤيتنا دمج التكنولوجيا بالتوسع المستدام
ـ ملتزمون بتلبية احتياجات العملاء بأعلى معايير الجودة

أعلنت سلسلة سبينيس ثاني اكبر مستثمر في مصر في قطاع تجارة التجزئة الحديثة عن افتتاح فرعها الجديد في منطقة الكوثر بمدينة الغردقة السياحية بمحافظة البحر الاحمر ليصبح هو الفرع الثالث لها في المدينة بعد فرعي “مول سنزو” و"الدهار" والثالث والثلاثون في مصر بما يرسّخ مكانتها كثاني أكبر سلاسل تجارة التجزئة في مصر التي تنتشر في 11 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وتبلغ مساحة الفرع ٩٠٠ متراً مربعاً اجمالاً ويقع الفرع الجديد في قلب منطقة الكوثر السكنية الراقية حيث الكثافة السكانية الكبيرة والقوة الشرائية العالية ويسعي الفرع الي تلبية احتياجاتهم من السلع الطازجة ومنتجات البقالة ومستلزمات المنزل بجودة سبينيس المعهودة.

وتُقدّر الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية للفرع بـ50 مليون جنيه وقد تم تجهيز الفرع بأحدث انظمة التخزين والتبريد المتطورة وتقنيات العرض الحديثة ذات المرونة التي تتيح سهولة الحركة والتسوق أمام العملاء.

ويوفر الفرع أكثر من 9000 منتج عبر أقسام الأغذية الطازجة واللحوم والألبان والبقالة والمستلزمات المنزلية بالإضافة إلى ذلك يتيح خدمات توصيل الطلبات للمنازل عبر الموقع الإلكترونيspinneys-egypt.com  وتطبيق الهاتف المحمول Spinneys Egypt لتلبية طلبات المقيمين والسياح على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة توسّع طموحة لسلسة سبينيس التي افتتحت منذ بداية العام الحالي أربعة فروع جديدة وتستعد ايضاً لافتتاح فرع جديد الأسبوع المقبل في مدينة سهل حشيش ومن المقرر افتتاح اربع فروع إضافية في مناطق مختلفة حتي نهاية 2025.

وعلي هامش الافتتاح صرّح مهند عدلي رئيس سبينيس مصر قائلاً "نحن فخورون بإضافة فرع الكوثر إلى شبكتنا المتنامية في الغردقة وهو ما يعكس التزامنا بمواكبة احتياجات السوق المصري وتقديم أعلى معايير الجودة والخدمة لأننا نؤمن بأن استثماراتنا في شبكة الفروع والخدمات الرقمية ستسهم في تعزيز تجربة التسوّق لكل عملائنا".

ويأتي هذا الافتتاح تتويجاً لرؤية سبينيس في التوسع المستدام والشامل مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة في كل مرحلة من مراحل التسوّق لدعم جهود التنمية الاقتصادية والسياحية في مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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