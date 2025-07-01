شكرا لقرائتكم خبر عن أبو المجد: ترحيب واسع بتجديد مبادرة استيراد السيارات للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن رابطة التجار ترحب بتصريحات الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حول التسهيل على المواطنين، موضحا أنه بصدد دراسة بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات للمصريين فى الخارج وتسوية الموقف من التجنيد.

وكشف "عبدالعاطي" أن 10 ملايين مصرى هو الحد الأدنى للعاملين بالخارج وقد يصل الرقم إلى 14 مليونا، وأن هناك عددًا من التسهيلات، منها العمل على إنشاء مركز لإصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج داخل وزارة الخارجية.